Донецкая железная дорога зафиксировала случаи хищения имущества на свыше 3 млн грн

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-октябре текущего года зафиксировала 732 случая хищения и разукомплектации верхнего строения железнодорожного пути на сумму свыше 3 млн грн (с учетом убытков на восстановление - 7,4 млн грн), сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

Как отмечает пресс-служба, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев воровства выросло, и это негативно влияет на безопасность движения поездов. По факту несанкционированного вмешательства посторонних лиц в деятельность магистрали ДЖД направила материалы в правоохранительные органы, где предпринимают меры к выявлению виновных и привлечению их к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога с целью повышения безопасности движения поездов за 10 месяцев текущего года отремонтировала 342,2 км пути.

ДЖД является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»). Донецкая магистраль обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).