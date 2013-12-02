На украинско-польской границе открыт новый таможенный пункт «Грушев - Будомеж»

На Львовской таможне Министерства доходов и сборов Украины открылся новый таможенный пункт на украинско-польской границе «Грушев - Будомеж», сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

По информации Миндоходов, пункт в 17 полос движения будут обслуживать 79 специалистов Министерства. Пропускная способность пункта – 3 тыс. автомобилей и 8 тыс. человек в сутки.

Как отмечается, новый пункт пропуска отвечает всем мировым требованиям, он оборудован современными техническими средствами связи и таможенного контроля.

Как сообщили в пресс-службе Миндоходов, до конца 2013 году, в соответствии со стратегией развития Миндоходов, общее число реконструированных пунктов пропуска через государственную границу составит 15 пунктов. «Кроме того, в рамках развития таможенного и трансграничного сотрудничества с европейскими коллегами также рассматривается вопрос о начале совместного таможенного контроля на границах Украины и ЕС», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, в октябре Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. В частности, в ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.