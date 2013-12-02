«Укравтодор» одобрил нацпроект «Городская кольцевая автомобильная дорога»

Технический совет Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») на заседании 27 ноября рассмотрел и одобрил техническое задание на разработку технико-экономического обоснования Национального проекта «Городская кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Киева». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госинвестпроекта со ссылкой на руководителя ГП «Национальные инфраструктурные проекты» Виктора Ястребова.

«Ведущие эксперты «Укравтодора» и представители проектных институтов, специализирующихся на проектировании автомобильных дорог, рассмотрев техническое задание на разработку ТЭО нацпроекта «Городская кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Киева», сообщили нам о своем положительном решении. Следующим нашим шагом будет разработка ТЭО, организация и проведение концессионного конкурса. Кстати, впервые в процесс организации конкурса на отбор концессионера нами будет привлечен высококачественный международный консультант - корпорация IFC» , - сказал Ястребов.

Согласно сообщению, на заседании технического совета присутствовал председатель «Укравтодора» Евгений Прусенко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением №640 от 17 июля утвердил предварительное технико-экономическое обоснование составляющей Национального проекта «Воздушный экспресс» - «Городская кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Киева» и поручил Госинвестпроекту разработать условия и провести концессионный конкурс для его реализации.

Госинвестпроект должен разработать условия концессионного конкурса и подать его на утверждение Кабинета министров, предварительно согласовав их с Минэкономразвития, Минфином и Минюстом.

Согласно постановлению правительства, проект «Городская кольцевая автомобильная дорога» будет реализовываться с участием Международной финансовой корпорации (IFC).

Проектный участок городской кольцевой автомобильной дороги будет соединять столичное шоссе и трассу Киев - Харьков (М-03). Длина участка составит около 18 км. При этом автомобильная дорога будет составлять 11,5 км, эстакада - 6 км, мост через Днепр - 0,7 км. Количество полос будет по 2-3 в каждую сторону.

IFC, член группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, сосредоточивает свою деятельность исключительно в частном секторе. В период с 2004 года IFC инвестировала в Украину 2 миллиарда долларов США со своего счета и мобилизовала 760 миллионов долларов США за счет других инвесторов.