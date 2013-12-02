Facebook хочет купить в Индии стартап по анализу мобильного ПО

Крупнейшая в мире соцсеть Facebook намерена совершить первое приобретение стартапа в Индии - интерес компании привлек разработчик решений для анализа результативности мобильных приложений Little Eye Labs, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Business Standard.

Мобильные технологии являются принципиальными для развития бизнеса Facebook — именно после того, как соцсеть начала объявлять о росте показателей мобильной рекламы, стоимость ее акций начала расти. Как сообщал Digit.ru, в октябре Facebook купила израильскую компанию-разработчика решений для мобильной аналитики Onavo, чьи разработчки позволят рекламодателям лучше оценивать эффективность продвижения в мобильных продуктах соцсети.

Покупка бангалорской Little Eye Labs может стать первой сделкой Facebook в Индии. Компания предлагает инструменты мобильной аналитики для разработчиков Android-приложений, позволяя оценить основные результаты программ на рынке.

Кроме того, в апреле компания запустила инструмент, с помощью которого разработчики могут отслеживать, сколько заряда аккумулятора, памяти, данных и загрузки процессора приходится на приложение, и на основе этих данных предотвращать "падение" приложения. Программа фиксирует, что происходит на экране во время тестирования работы приложения, и позволяет разработчикам увидеть возникающие проблемы.

Напомним, что в апреле этого года Facebook также приобрела компанию Parse, предоставляющую платные инструменты для разработки и аналитики эффективности мобильных приложений.