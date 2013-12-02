УЗ в 2014 году продолжит акцию бесплатного проезда для детей-сирот и детей-инвалидов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена в 2014 году продлить существующую с 2000 года благотворительную акцию по бесплатной перевозке детей-сирот, детей-инвалидов и других льготных категорий, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, железные дороги страны за 10 месяцев текущего года в рамках этой акции перевезли свыше 233 тыс. детей льготных категорий на сумму 8,8 млн грн. В частности, почти 135 тыс. детей-сирот, 92 тыс. детей-инвалидов, а также 6,5 тыс. детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников.

Согласно сообщению, льготы на бесплатный проезд для детей-сирот, детей-инвалидов всех категорий, детей, оставшихся без попечения родителей, детей погибших шахтеров и железнодорожников, а также детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, распространяются на общие и плацкартные вагоны ночных поездов, вагоны 2-3 класса региональных поездов, составы категории «Интерсити+» внутреннего сообщения и пригородные поезда. Этими льготами могут пользоваться дети указанных категорий до 16 лет.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в январе-октябре 2013 года получила 124,4 млн грн компенсации от областных государственных администраций за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении, что составляет 44,8% от суммы оказанных услуг. В 2012 году «Укрзализныця» перевезла более 184 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.