Неподалеку от Киева столкнулись и сгорели 5 авто, движение в сторону Житомира перекрыто

Неподалеку от Киева столкнулись и сгорели пять автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, сегодня, 2 ноября, в 14.36 от дежурного милиции поступило сообщение о возгорании автомобилей, которые попали в дорожно-транспортное происшествие по Брест-Литовскому шоссе.

От сильного удара 5 транспортных средств - фуры Renault, бензовоза DAF, микроавтобуса Volkswagen Transporter и легковых автомобилей Toyota Camry и Audi - возникло возгорание.

На гашение автотранспорта были направлены пожарно-спасательные подразделения. В 15.15 пожарные ликвидировали возгорание автомобилей.

«К счастью, в бензовозе DAF горючего не было, что облегчило ситуацию, которая могла бы возникнуть в случае его разлива», - отмечается в сообщении.

Однако в результате ДТП пострадала одна женщина, которую госпитализировали в больнице каретой скорой медицинской помощи.

Теперь движение в сторону Житомира перекрыто. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.