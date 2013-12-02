На Приднепровской железной дороге сократился непроизводственный травматизм

На Приднепровской железной дороге в январе-ноябре текущего года уровень непроизводственного травматизма сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5% - до 115 травмированных человек, из них 6 несовершеннолетних, сообщила УНИАН пресс - служба дороги.

Согласно статистическим данным службы охраны труда ПЖД, львиную долю травматических случаев, не связанных с производством, занимают мужчины - 78 случаев, за ними следуют женщины - 37 случаев.

Как отмечает пресс-служба, ключевой причиной несчастных случаев является пренебрежение правилами безопасности граждан на железных путях

Напомним, предупреждение непроизводственного травматизма на железнодорожных объектах остается приоритетной задачей магистрали в 2013 году.

Комплекс организационно-технических мероприятий предусматривает регулярное оповещение граждан на всех вокзалах и станциях о маневровых работах и приближении подвижного состава. Также ПЖД ремонтирует железнодорожных переезды, обновляет приборы наружного освещения станций, переездов и посадочных платформ и т.д.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.