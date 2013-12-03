Сайты крупнейших оппозиционных изданий подверглись хакерским атакам
Сайты оппозиционных изданий «Украинская правда» и «Левый берег» во вторник перестали работать из-за хакерских атак.
По состоянию на 10:30 эти два интернет-ресурса не работают.
На своей странице в Facebook издание «Украинская правда» («УП») опубликовало сообщение о том, что хакеры провели очередную атаку на вычислительную систему с целью довести её до отказа (DDoS-атака).
«В связи с очередной ДДоС атакой на «УП» внутренние разделы обновляться не будут. Обновляется первая страница», - говорится в сообщении.
При этом «Украинская правда» продолжает публиковать новости в социальных сетях.
Как сообщалось ранее в СМИ, хакеры также взломали информационный сайт Цензор.нет и уничтожили все данные издания.
Справка УНИАН. В Украине массовые акции протеста граждан проходят с 21 ноября.
После жестокого разгона «беркутовцами» евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране усилились.
В воскресенье в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полумиллиона человек. В понедельник и вторник акции протеста продолжились.