"Укрзализныця" на время зимних праздников добавила поезд Киев - Ужгород

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период новогодних и рождественских праздников назначила дополнительный поезд № 529 сообщением Киев - Ужгород, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, этот поезд, соединяющий столицу с Ужгородом, будет отправляться из Киева 28 декабря в 22:23, а из Ужгорода - 29 декабря.

Как отмечает пресс-служба, в настоящее время "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 11 дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на следующие дополнительные поезда: поезд № 207/208 сообщением Киев - Ужгород (из столицы будет отправляться 27-30 декабря и 1-11 января, из Ужгорода - 28-31 декабря и 2-12 января); поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск (из Киева - 26-30 декабря и 1-11 января, из Ивано-Франковска - 27-31 декабря и 2-12 января); поезд № 537/538 Киев - Ужгород (из столицы - 27-30 декабря, 2, 3, и 8-11 января, из Ужгорода - 28, 31 декабря, 3, 4 и 9-12 января); поезд № 219/220 Киев - Ивано-Франковск (из Киева и Ивано-Франковска - 29-31 декабря); поезд № 210/209 Николаев - Киев (из Николаева - 26, 27 декабря, из Киева - 27, 28 декабря); поезд № 558/557 Одесса - Ужгород (из Одессы - 27-30 декабря и 2, 3 января, из Ужгорода - 28-30 декабря и 3, 4 января); поезд № 517/518 Симферополь - Львов (из Симферополя - 26-30 декабря и 1-11 января, кроме 6 января, из Львова - 27-31 декабря и 2-12 января, кроме 7 января); поезд № 225/226 Харьков - Ужгород (из Харькова - 25-30 декабря и 1-11 января, из Ужгорода - 27-31 декабря и 1-12 января, кроме 2 января); поезд № 241/242 сообщением Харьков - Евпатория (из Харькова - 28 декабря и 8 января, из Евпатории - 29 декабря и 9 января); поезд № 570/569 Львов - Донецк (из Львова - 26, 29 декабря и 1, 4, 8, 11 января, из Донецка - 27, 30 декабря и 2, 5, 9, 12 января).

Всего железные дороги страны для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников будут использовать 3 521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов. Наиболее массовые перевозки ожидаются в период с 26 по 30 декабря.