"Укрзализныця" за 10 месяцев перевезла в специальных вагонах свыше 2,2 тыс. инвалидов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в январе-октябре текущего года перевезла в специально оборудованных вагонах на заказ свыше 2,2 тыс. людей с ограниченными физическими возможностями, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в настоящее время на железных дорогах страны курсируют 19 специальных пассажирских вагонов, в частности, два вагона следуют по Южной железной дороге, пять вагонов - по Приднепровской магистрали, а также по три вагона - по Донецкой, Юго-Западной, Одесской и Львовской железных дорогах.

Кроме того, "Укрзализныця" продолжает обустраивать вокзалы и станции с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями, в частности, на всех вокзалах узловых станций функционируют группы по оказанию помощи инвалидам, организована их транспортировка и сопровождение к поезду, а также на 125 железнодорожных вокзалах установлены пиктограммы, информационные щиты, а также электронные носители информации, где постоянно оглашается информация о существующих на вокзалах услугах для людей с особыми потребностями.

Кроме того, станции, вокзалы и пассажирские платформы оборудованы съездами (пандусами) и переездами через железнодорожные пути для инвалидных колясок.

По данным Главного управления развития и технической политики ведомства, согласно сообщению, "Укрзализныця" приобрела 12 двухсистемных скоростных межрегиональных электропоездов для перевозки пассажиров с инвалидностью, а также девятивагонный межрегиональный поезд локомотивной тяги.

Как отмечает пресс-служба, плановая реконструкция вокзалов, которую проводят стальные магистрали, осуществляется исключительно за счет собственных средств железных дорог - без привлечения бюджетных средств.

Кроме того, согласно сообщению, на железных дорогах страны в настоящее время работает более девяти тысяч людей с особыми потребностями.

В частности, из них в настоящее время наибольшее количество людей с ограниченными физическими возможностями работает на Донецкой железной дороге - 2116 человек, далее следует Львовская магистраль - 1466 человек, Одесская железная дорога - 763, Приднепровская железная дорога - 86, Юго-Западная магистраль - 35 и Южная железная дорога - 10 человек.

Как отмечает пресс-служба, предприятия "Укрзализныци" с начала текущего года трудоустроили 219 людей с инвалидностью.

Также, по информации пресс-службы Одесской железной дороги, магистраль в рамках "Программы по созданию надлежащих условий для доступа людей с инвалидностью к объектам транспортно-дорожной туристической инфраструктуры и почтовой связи на 2014 год по Одесской железной дороге" планирует обустроить еще 30 железнодорожных станций с учетом потребностей людей с особыми потребностями.

Как сообщал УНИАН, железные дороги страны за 10 месяцев осуществили перевозку льготных категорий пассажиров на сумму 277,4 млн грн, тогда как им компенсированы лишь 44,8% от суммы оказанных услуг.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме.

На железных дорогах Украины имеется лишь 19 специальных вагонов для перевозки инвалидов в колясках. При этом для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями в каждом вагоне выделено 6-8 посадочных мест, о которых информируют надписи «Места для инвалидов».