Назначен региональный поезд, соединяющий Коростень, Житомир и Винницу

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") назначила региональный поезд № 888/887 сообщением Коростень - Винница - Коростень, который начнет курсировать по заданному маршруту с 5 декабря текущего года.

Согласно сообщению, этот поезд, соединяющий Коростень с Винницей, будет курсировать ежедневно, за исключением понедельника, и отправляться из Коростеня в 7:55, а из Винницы - в 13:55.

Как отмечает пресс-служба, поезд, рассчитанный на 246 посадочных мест, будет курсировать по этому маршруту с остановками на станциях: Новая Боровая, Горбаши, Житомир, Кодня, Бердичев, Казатин-1, Калиновка-1.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.