Завтра в столице откроют новый автобусный маршрут
14:21, 03 декабря 2013Транспорт/Связь
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В среду, 4 декабря, в Киеве начнут курсировать автобусы по новому маршруту: рынок «Столичный» – станция метро «Теремки».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации с ссылкой на КП «Киевпасстранс».
Автобусы будут ходить в режиме маршрутного такси № 207 до станции метро «Теремки» – Кибцентр».
Как отмечают в коммунальном предприятии, на первом этапе работы маршрута пассажирские перевозки будут обеспечиваться двумя автобусами большой вместимости с низким уровнем пола с интервалом движения 30 минут.
График работы автобусного маршрута - с 7.00 до 21.00, стоимость проезда составит 2,50 грн.
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