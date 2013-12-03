Завтра в столице откроют новый автобусный маршрут

В среду, 4 декабря, в Киеве начнут курсировать автобусы по новому маршруту: рынок «Столичный» – станция метро «Теремки».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации с ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Автобусы будут ходить в режиме маршрутного такси № 207 до станции метро «Теремки» – Кибцентр».

Как отмечают в коммунальном предприятии, на первом этапе работы маршрута пассажирские перевозки будут обеспечиваться двумя автобусами большой вместимости с низким уровнем пола с интервалом движения 30 минут.

График работы автобусного маршрута - с 7.00 до 21.00, стоимость проезда составит 2,50 грн.