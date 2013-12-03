Морпорты сократили перевалку грузов на 3,6%

Все морские порты Украины в январе-ноябре 2013 года сократили объемы грузопереработки по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,6% - до 132,9 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

Согласно сообщению, объем переработки импортных грузов в январе-ноябре 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4% - до 16,4 млн тонн, объем переработки экспортных грузов увеличился на 0,5% - до 89,2 млн тонн, тогда как объем переработки транзитных грузов сократился на 24% - до 24,6 млн тонн. Перевалка каботажных грузов за 11 месяцев увеличилась на 28,8% - до 2,7 млн тонн.

Кроме того, перевалка контейнеров в морских портах за указанный период увеличилась на 7,5% - до 712,219 TEU (1 TEU - Twenty foot Equivalent Unit - эквивалент двадцатифутового контейнера – длиной 6,1 м и шириной 2,44 м).

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Порты Крымского региона – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский. Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.