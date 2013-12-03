"Укрзализныце" для обновления вагонного парка нужно около 16 млрд грн

Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныце") в условиях значительного износа вагонного парка необходимо порядка 15-16 млрд грн до 2020 года на его обновление, а на текущее содержание – около 2 млрд грн ежегодно.

Об этом в интервью УНИАН заявил первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Гудков.

"Для обновления парка моторвагонного подвижного состава до 2020 года необходимо порядка 15-16 млрд грн. Для содержания этого парка, ремонта, техобслуживания и прочих операций необходимо тратить еще 2 млрд грн в год", - сказал он.

По словам Гудкова, местные власти не участвуют в приобретении подвижного состава, как это предусмотрено законом, в связи с чем покупку новых пассажирских вагонов и пригородных поездов планирует по возможности осуществлять "Укрзализныця".

"Организация пригородных перевозок - очень дорогое мероприятие, которое целиком ложится на плечи железных дорог Украины", - подчеркнул Гудков.

Также, отметил он, из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения местными бюджетами расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, из-за недополучения средств нет возможности повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Кроме того, пригородные пассажирские перевозки являются убыточными для "Укрзализныци", поэтому, по словам Гудкова, этот сектор в настоящее время не перспективен и не готов к коммерциализации.

"Реализация коммерческих перевозок в пригородном сообщении — перспектива, но далеко не близкая. К тому же у нас нет ни одного запроса от коммерческих структур, нет их заинтересованности, например, в том, чтобы взять в аренду поезд или нитку графика. Нет и прочих коммерческих предложений, связанных с организацией пригородных перевозок. Сегодня коммерциализация пригородного сектора абсолютно отсутствует", - подытожил Гудков.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в связи с износом железнодорожного транспорта и для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров предлагает включить в проект государственного бюджета на 2014 год средства на покупку новых пассажирских вагонов и пригородных поездов на сумму около 10 млрд грн.

В январе-октябре текущего года "Укрзализныця" недополучила более 153 млн грн от областных государственных администраций за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.

Ежесуточно для пригородных перевозок используется 1,5 тыс. поездов. Износ подвижного состава составляет 94,3% от общего количества дизель-поездов и 82,3% — электропоездов.