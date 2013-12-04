Приднепровская железная дорога предупредила кражу имущества на 370 тыс. грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-ноябре текущего года предупредила 406 краж грузов и имущества дороги на сумму около 370 тыс. грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, ПЖД задержала 406 человек по подозрению в воровстве имущества железной дороги.

По информации пресс-службы, расхитителей интересовали: уголь, лом, металлопрокат, изделия из черного металла, зерно и тенты для укрытия грузов, ферросплавы и минеральные удобрения.

Кроме того, Приднепровская магистраль в январе-ноябре текущего года за нарушение установленных на железнодорожном транспорте правил задержала 2,789 тыс. правонарушителей, из которых были оштрафованы 1,479 тыс. человек на сумму около 51 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога за 10 месяцев текущего года предупредила 374 кражи грузов и имущества на сумму 346 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.