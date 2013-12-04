Британский суд запретил продажу смартфона HTC One Mini из-за нарушения патентных правил

Суд Великобритании постановил, что тайваньский производитель HTC Corp нарушил принадлежащий Nokia "европейский патент", и запретил продажу смартфона One Mini в Англии и Уэльсе, сообщает информагентство Reuters.

Согласно сообщению, продажи смартфона в Великобритании будут остановлены с 6 декабря.

В свою очередь, компания HTC заявила, что подала заявление на апелляцию, и будет обжаловать решение суда.

«Мы подали срочное заявление на апелляцию. Одновременно мы работаем также с нашими поставщиками чипов и изучаем возможности альтернативных решений», - сообщила компания.

По мнению аналитиков, наложенный в Британии запрет на продажи будет иметь ограниченное воздействие на продажи HTC, поскольку One Mini не является ее главной моделью смартфона.

Справка УНИАН. HTC Corp – один из крупнейших в мире производителей смартфонов и планшетов. Компания была основана в 1997 году. Штаб-квартира находится в городе Таоюань (Тайвань).

Компания в 2008 году выпустила смартфон HTC Dream, который стал первым телефоном на мировом рынке, использовавшим платформу Android.