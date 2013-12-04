Приднепровская железная дорога увеличила среднесуточный пробег локомотива на 5%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-ноябре текущего года увеличила среднесуточный пробег локомотива по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5% - до 479 км, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, среднесуточный пробег за указанный период превысил плановый показатель на 6,7%.

При этом среднесуточная производительность локомотива увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7% - до 1,357 млн т/км брутто, что на 5,5% больше плана.

В то же время, за этот период ПЖД ускорила оборот груженого вагона к плановому показателю на 0,08 суток - до 1,60 суток, а оборот грузового вагона - на 0,54 суток, до 3,92 суток.

Как отмечает пресс-служба, Приднепровской магистрали за 11 месяцев текущего года удалось увеличить участковую скорость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% - до 38,1 км/ч, превысив план на 1,9%.

Кроме того, простой вагона на одной технической станции сократился по сравнению с планом на 0,83 часа - до 7,84 часа.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" заключила договоры сроком на 7 лет с выплатой 9,5% годовых на поставку 350 локомотивов в парки Донецкой, Львовской и Одесской железных дорог до 2016 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.