Приднепровская железная дорога за 11 месяцев отремонтировала около 11 тыс. вагонов

Специализированные вагоноремонтные депо Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе-ноябре текущего года отремонтировали 10 777 вагонов, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, из них ПЖД капитально отремонтировала 326 вагонов, остальные 10 451 - прошли деповский ремонт.

По данным пресс-службы, в вагонном депо Батуринское отремонтировали 2 112 вагонов, Нижнеднепровск-Узел – 2 058, Мудреное – 1 782, Джанкой – 1 141 и другие.

Как сообщал УНИАН, в конце 2011 года «Укрзализныця» определила базовые ремонтные депо для государственных компаний, на баланс которых с начала 2012 года переданы грузовые полувагоны украинских железных дорог. Эти меры были приняты для создания специализированных оборудованных вагоноремонтных депо, концентрации финансового и кадрового потенциалов с целью содержания в надлежащем состоянии парка грузового подвижного состава.

По Приднепровской железной дороге базовыми вагоноремонтными депо определены Батуринское (ремонт полувагонов), Пятихатское и Мудреное вагоноремонтные депо, а также Нижнеднепровск-Узел (ремонт полувагонов, окатышевозов).

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.