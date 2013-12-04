Новым директором ГП «Информационный центр» стал Богданов

Новым генеральным директором государственного предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции стал Леонид Богданов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

«Министерство юстиции Украины провело конкурс на замещение вакантной должности генерального директора государственного предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции. Победителем конкурсного отбора по решению комиссии признан Богданов Леонид», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября 2013 года Богданов был назначен и.о. генерального директора ГП «Информационный центр».

3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко заявил о рейдерском захвате государственных реестров. По словам Хоруженко, речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, кроме того, данные о браках, рождении, смерти. По словам Хоруженко, имея такие данные, «нечистые на руку люди» могут их легко использовать в своих целях, поскольку проверить подлинность документов из-за утраченного реестра фактически невозможно.

Как отмечалось в переданном УНИАН открытом обращении коллектива государственного предприятия «Информационный центр», отвечающего за работу госреестров, «с 1 октября 2013 года робота всех реестров Министерства юстиции была прекращена». «В первый же день пребывания в должности Богданов Л.В. привел с собой группу посторонних лиц и заставил работников Госинформюста обеспечить этих людей всей информацией о деятельности предприятия, в том числе - предоставить им доступ во все помещения, в частности в серверные комнаты. По указанию Богданова неизвестные лица, которые назвались якобы сотрудниками СБУ, начали проводить допрос работников предприятия, выясняя, как получить доступ к конфиденциальной информации, содержащейся в реестрах. К работникам, отказывавшимся выполнять эти незаконные распоряжения Богданова, применялись меры психологического воздействия и угрозы увольнением и дальнейшим уголовным преследованием», - отмечали авторы письма.

Вместе с тем 3 октября на брифинге министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что государственные реестры «не пострадали и невредимы», поскольку никакие посторонние лица не имели к ним доступа. Она отметила, что в результате несанкционированного вмешательства в сеть реестров была остановлена маршрутизация этих реестров.

4 октября и.о. генерального директора ГП «Информационный центр» Богданов заявил, что проблемы с доступом к государственным реестрам связаны с сознательно заложенными в программу недоработками.

Комментируя обнародованное коллективное письмо сотрудников ГП, которые обвинили его в блокировании работы центра, Богданов сказал, что «конфликта с коллективом нет», но «есть ряд людей, которым по какой-то причине дискомфортно». Он удивлен письмом. По словам Богданова, «один из его главных авторов - Вадим Хоруженко, который давал интервью, на этой неделе находится в отпуске». Богданов также заявил, что некоторые сотрудники центра говорят, что подписывали не заявление, а «чистый лист».

7 октября в Минюсте сообщили о полном восстановлении работы всех единых и государственных реестров.