На предпраздничные дни в свободной продаже осталось свыше 6,6 тыс. билетов

В свободной продаже на сегодняшний день остается более 6,6 тыс. билетов на период новогодних и рождественских праздников, сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

В частности, на поезда, курсирующие в западном направлении, на предновогодние дни с 27 по 30 декабря 2013 года остается в свободной продаже свыше 1,2 тыс. билетов, а на предрождественские дни с 3 по 5 января 2014 года - свыше 5,4 тыс.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период зимних праздников открыла предварительную продажу билетов на 11 дополнительных поездов.

Всего железные дороги страны для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников будут использовать 3 521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов. Наиболее массовые перевозки ожидаются в период с 26 по 30 декабря.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.