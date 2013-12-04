Google решила заняться созданием роботов

Корпорация Google за последних полгода приобрела семь технологических компаний в США и Японии для создания нового поколения роботов, сообщило издание The New York Times.

Газета пишет, что купленные компании занимаются разработкой роботов-гуманоидов, механических манипуляторов и систем компьютерного зрения.

Таким образом, Google создал подразделение по производству роботов, которым руководит бывший главный инженер платформы Android Энди Рубин.

По данным The New York Times, скорее всего, первые роботы компании будут предназначены для сборки электроники и автоматизации доставки.

Однако конкретные планы компании и точные объемы инвестиций в новое направление пока не раскрываются.

Справка УНИАН. Google Inc. – американская корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Была основана на тот момент студентами Ларри Пейджем и Сергеем Брином 4 сентября 1998. Штаб-квартира компании находится в Маунтин-Вью (штат Калифорния, США).