Приднепровская железная дорога сэкономила условного топлива на сумму около 15 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в рамках комплексной государственной программы по энергосбережению в январе-октябре текущего года сэкономила 3,777 тыс. тонн условного топлива на сумму около 15 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе железной дороги.

В частности, сэкономлено 285,8 тонн дизельного топлива, а также 9,756 тыс. кВт/ч электроэнергии, 139,7 тыс. куб. м природного газа, а также 28,9 Гкал тепловой энергии.

Согласно сообщению, этих результатов удалось достичь благодаря внедрению на предприятиях магистрали целого комплекса энергосберегающих мероприятий, на реализацию которых с начала года Приднепровская магистраль направила свыше 4,3 млн грн.

В частности, ПЖД заменила 4 устаревших угольных котла на новые эффективные котлоагрегаты, а также обновила теплоизоляцию на тепловых сетях.

Кроме того, ПЖД начала использовать в своих структурных подразделениях гелиосистемы - солнечные батареи, которые позволяют максимально эффективно использовать солнечную радиацию в системах подогрева горячей воды. Такие солнечные батареи Приднепровская магистраль установила в Симферопольском строительно-монтажном эксплуатационном управлении, что позволило круглогодично автономно обеспечивать работников предприятия горячей водой. В частности, ПЖД с целью экономии энергоресурсов и собственных средств, планирует в 2014 году обустроить там еще несколько солнечных батарей.

Как отметили в службе строительно-монтажных работ и гражданских сооружений Приднепровской железной дороги, горячее водоснабжение с помощью гелиосистемы даст экономию в сумме 16 тыс. грн в год.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году благодаря реализации программы энергосбережения Приднепровская магистраль сэкономила 2,17 млн тонн дизельного топлива, 12,129 млн кВт/ч электроэнергии, 98,3 тонн топочного мазута, 688,3 Гкал тепловой энергии. В денежном выражении общая экономия энергоресурсов за 2012 год составила более 35,827 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.