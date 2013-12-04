Моторное бюро Украины будет сотрудничать с Союзом автострахователей России

Моторное (транспортное) бюро Украины (МТСБУ) и Союз автострахователей России заключили договор о защите прав клиентов, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, сообщается на сайте бюро.

Согласно сообщению, соответствующий договор вступил в силу с 1 декабря. Главной задачей договора является совершенствование процедуры урегулирования страховых случаев, в которых потерпевшей стороной является иностранный водитель, попавший в ДТП в стране, не являющейся его местом жительства.

Также сообщается, что подписание договора позволит повысить защиту интересов украинских водителей, ставших участниками ДТП на территории России, и привести уровень страховой защиты в соответствие со стандартами, обязательными для стран Европейского Союза.

Аналогичные соглашения уже подписаны с Грецией, Латвией и Турцией.

Справка УНИАН. Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) представляет собой объединение страховщиков, которые осуществляют деятельность в сфере страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием для осуществления такого вида страхования. В настоящее время активными участниками объединения являются 84 страховые компании.