«Укрзализныця» за 11 месяцев перечислила в бюджет и целевые фонды 11,7 млрд грн
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-ноябре текущего года перечислила в государственный бюджет и государственные целевые фонды 11,7 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, в частности, перечисления в госбюджет за указанный период составили 3,6 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, железные дороги страны в 2012 году перечислили в государственный бюджет и целевые фонды 13,7 млрд грн.
Согласно исследованию Министерства доходов и сборов, «Укрзализныця» по итогам 2012 года вошла в пятерку крупнейших корпоративных налогоплательщиков в Украине.
Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.