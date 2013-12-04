"Укрзализныця" за 11 месяцев сократила грузоперевозки и пассажироперевозки

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в январе-ноябре текущего года сократила объемы грузовых перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 404,8 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, грузооборот за этот период сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,5% - до 204,5 млрд т/км. Объем транзитных перевозок также уменьшился на 20,2% - до 30,62 млн тонн.

По данным пресс-службы, железные дороги страны за указанный период сократили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5% - до 446,9 млн пассажиров, из которых 2,1 млн человек - воспользовались поездами "Интерсити+". Пассажирооборот составил 45,6 млрд пасс./км, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.