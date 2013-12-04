Военизированная охрана ДЖД предупредила более 300 краж грузов и имущества

Работники оперативных групп военизированной охраны Донецкой железной дороги в январе-ноябре 2013 года предупредили 306 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 310,7 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

По данным ДЖД, за 11 месяцев работники службы передали в правоохранительные органы 409 задержанных. Кроме того, работники военизированной охраны с начала года сопроводили с целью предотвращения хищений более 203 тыс. вагонов с ценным грузом.

«Как правило, объектами посягательств становятся грузы, которые перевозятся на открытом подвижном составе, в первую очередь это изделия из черных металлов, металлолом и уголь», - сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, по данным ДЖД, в октябре на участке Коммунарск-Кипучая была предупреждена кража 2,9 тыс. кг проката черных металлов из грузового вагона, а в ноябре был задержан злоумышленник при попытке украсть 1 тыс. кг угля на сумму 700 грн.

Пресс-служба ведомства напомнила, что посягательство на грузы и имущество железных дорог может привести к возникновению аварийных ситуаций и за это предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году военизированная охрана ДЖД предотвратила 328 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 353,7 тыс. грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).