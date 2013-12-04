Hewlett-Packard в начале следующего года намерен сократить более 1 тыс. сотрудников

Крупный американский ИТ-производитель Hewlett-Packard (HP) намерен в начале 2014 года сократить 1,1 тыс. сотрудников в Великобритании в связи с глобальной реорганизацией и падением спроса на продукцию компании, сообщила BBС.

Согласно сообщению, HP может сократить более 600 рабочих мест в городе Брекнелл и около 500 сотрудников - в Уоррингтоне.

Ранее компания заявляла, что в целом за 2014 год планирует провести сокращение около 27 тыс. сотрудников по всему миру, что составит 8% всех рабочих.

Как сообщал УНИАН, Hewlett-Packard в августе-октябре 2013 года сумела получить чистую прибыль в размере 1,414 млрд долл. по сравнению с чистыми убытками в 6,854 млрд долл. за аналогичный период 2012 года. При этом выручка компании сократилась на 2,8% до 29,131 млрд долл.

Компания Hewlett-Packard – один из крупнейших в мире поставщиков аппаратного и программного обеспечения для организаций и индивидуальных потребителей. Компания была основана в 1939 году. Штаб-квартира расположена в Пало-Альто (Калифорния, США).