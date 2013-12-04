"Укрзализныця" увеличила количество рейсов поездов Киев - Ужгород и Харьков - Евпатория

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период зимних праздников увеличила количество рейсов дополнительных поездов, соединяющих столицу с Ужгородом, а также Харьков с Евпаторией, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, поезд №529 Киев - Ужгород, кроме ранее назначенных дат, будет отправляться из столицы 30 декабря, поезд № 241/242 сообщением Харьков - Евпатория, кроме ранее назначенных дат, будет отправляться из Харькова 24 декабря и 13 января, а из Евпатории - 25 декабря и 14 января.

Кроме того, согласно сообщению, открыта предварительная продажа билетов на поезд №505 сообщением Ужгород - Киев, который будет отправляться из Ужгорода 29 и 31 декабря, а также поезд №537 Ужгород - Киев, кроме ранее назначенных дат, будет отправляться из Ужгорода 29 декабря.

Как сообщал УНИАН, всего на период новогодних и рождественских праздников "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 11 дополнительных поездов.

По состоянию на утро среды, 4 декабря, в свободной продаже оставалось более 6,6 тыс. билетов на поезда в западном направлении на период зимних праздников.

Всего железные дороги страны для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников будут использовать 3 521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов. Наиболее массовые перевозки ожидаются в период с 26 по 30 декабря.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.