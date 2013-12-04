Кабмин утвердил план развития индустрии программной продукции на 2014 год

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил план развития индустрии программной продукции на 2014 год, разработанный Госагентством по вопросам науки, инноваций и информатизации (Госинформнауки), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Утвержденный план развития предусматривает увеличение объема предоставления услуг в сфере информационных технологий (ИТ), повышение средней заработной платы и создание новых рабочих мест.

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Согласно сообщению, Госинформнауки вместе с Министерством образования и науки до апреля 2014 года намерены проработать вопрос создания лаборатории фундаментальных научных исследований в области ИТ. В эти же сроки будут разработаны предложения по совершенствованию подготовки специалистов для индустрии программной продукции.

Также до конца следующего года Госинформнауки намерен разработать пилотные проекты по организации государственно-частного партнерства в сфере образования по вопросам ИТ.

Кроме этого, согласно утвержденному плану, в течение 2014 года будут осуществляться мероприятия по совершенствованию порядка применения стандартов по разработке и внедрению программного обеспечения.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 30 октября поручил Министерству экономического развития и торговли и Госинформнауки с привлечением участников рынка IT-технологий начать разработку стратегического проекта интеграции страны в рынок цифровых технологий Европейского Союза и подать соответствующий документ на рассмотрение правительства уже до конца текущего года.