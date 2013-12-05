В Европе одобрили покупку корпорацией Microsoft покупку мобильного бизнеса Nokia
Американская корпорация получила одобрение со стороны европейских антимонопольных органов на покупку мобильного бизнеса финской Nokia за 5,44 млрд евро (7,2 млрд долл.).
При этом в Брюсселе отметили, что продолжат следить за ходом сделки и в частности за тем, как компании будут лицензировать патенты на использование своих технологий, сообщают Вести Экономика.
В документе сказано, что любые сомнения ЕС в конкурентной ценовой политике Nokia в отношении лицензирования патентов третьей стороне повлекут за собой срыв сделки с Microsoft.
При этом сам факт перехода мобильного бизнеса Nokia под контроль Microsoft не вызвал у антимонопольщиков никаких вопросов. Регуляторы пояснили свою позицию, заявив, что сфера деятельности двух компаний минимально пересекается друг с другом, а одна из участниц сделки и вовсе не имеет доминирующего положения на рынке.
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В прошлом месяце Nokia объявила о том, что акционеры компании также одобрили сделку. Председатель совета директоров и временный глава Nokia Ристо Сииласмаа в своем выступлении отметил, что, несмотря на жесткую критику в СМИ, считает решение о продаже части компании единственным правильным решением.