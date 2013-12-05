Пекин. Китай будет инвестировать в строительство глубоководного порта в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Пекине генеральный директор компании "Киевгидроинвест" Алексей Мазюк перед началом украинско-китайского бизнес-форума.

Мазюк рассказал, что сегодня в Пекине будет подписан меморандум, который предусматривает финансирование строительства китайской инвестиционной корпорацией.

По его словам, глубина акватории порта составит 25 метров. Порт будет расположен в Сакском районе рядом с поселком Фрунзе.

В порту планируется несколько терминалов, главным будет контейнерный терминал, также будет зерновой терминал мощностью до 10 млн тонн в год.

"Это уникальное сооружение, функцией которого будет перераспределять грузовые потоки с востока на Европу", - сказал предприниматель. Он напомнил, что Украина находится в евразийском потоке, историческое название которого - Великий шелковый путь.

Он рассказал, что Украинское государство получит 50% того, что будет построено. "Это первый прецедент, когда работают частные инвестиции без госгарантий", - отметил он. Еще 50% получит инвестор. Проект состоит из двух очередей. Первая очередь обойдется в 3 млрд долл. и будет реализована за 4-5 лет.