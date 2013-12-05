Приднепровская железная дорога увеличила погрузку на 1,4%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-ноябре текущего года увеличила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% - до 107,449 млн тонн, сообщила пресс-служба дороги.

В частности, во внутреннем сообщении Приднепровская магистраль за указанный период погрузила 66,380 млн тонн грузов. Больше всего ПЖД погрузила руды железной и марганцевой, составляющей львиную долю во всем грузопотоке - 34,015 млн тонн, каменного угля - 14,917 млн тонн. Кроме того, ПЖД погрузила 2,994 млн тонн флюсов, 2,701 млн тонн строительных грузов, 2,218 млн тонн черных металлов, 1,234 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 1,292 млн тонн цемента и 1,137 млн тонн кокса.

По данным пресс-службы, на экспорт ПЖД в январе-ноябре погрузила 41,069 млн тонн грузов. В частности, больше всего Приднепровская железная дорога погрузила руды железной и марганцевой - 24,952 млн тонн. Основные позиции также занимают черные металлы - 10,155 млн тонн и строительные грузы - 2,403 млн тонн.

При этом в ноябре дорога погрузила 10,061 млн тонн грузов, что на 5% больше ноября прошлого года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.