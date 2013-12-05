Хакеры украли пароли 2 млн интернет-пользователей по всему миру

Неизвестные хакеры украли и опубликовали в интернете пароли более 2 млн пользователей популярных социальных сетей и почтовых сервисов по всему миру, сообщила BBС со ссылкой на специализирующейся на интернет-безопасности компанию Trustwave.

Согласно сообщению, в интернете была опубликована информация об учетных записях пользователей соцсетей Facebook, Twitter, VKontakte, «Однокласники» и почтовых сервисов Google и Yahoo.

Как сообщили специалисты компании Trustwave, похищенные пароли отличались слабой степенью безопасности. Так, наиболее популярным паролем в обнародованной базе был «123456», опубликованный 15 тыс. раз.

В свою очередь, эксперт в сфере компьютерной безопасности Грэм Клули подчеркнул, что 30-40% пользователей используют одинаковые пароли на различных веб-сайтах.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию, проведенного в рамках специальной программы Еврокомиссии, 48% опрошенных граждан ЕС не меняли пароль на используемых сервисах уже более года, что негативно сказывается на сохранности личных данных.

Так, почти 12% респондентов утверждают, что стали жертвами взлома учетных записей электронной почты или социальных сетей, а 33% опрошенных сталкивались с мошенническими письмами при использовании электронной почты.