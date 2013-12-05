В Китае начало работать украинское Интернет-радио

Во время посещения офиса Международного радио Китая в Пекине Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии запуска украинского Интернет-радио на интернет-сайте украинской редакции МРК.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Поздравляя присутствующих с этим событием, Янукович подчеркнул важность работы украинского радио в Китае. «Свой вклад в сближение наших народов, углубление просветительских связей делает украинская служба МРК», - сказал он, отметив, что украинский стал 50-м среди языков, которыми в Китае ведется радиовещание.

Президент поблагодарил руководство, редакторов, корреспондентов и переводчиков за их вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Украиной и Китаем.

Глава государства также ознакомился с работой украинской службы МРК и дал короткое интервью редакции.

*** Международное радио Китая (МРК) - одна из трех центральных медиа-корпораций страны. Коллектив МРК насчитывает более 2000 сотрудников. Девиз МРК - «знакомить мир с Китаем, знакомить Китай с миром, рассказывать миру о мире, укреплять дружбу и взаимопонимание китайского народа с народами мира». В структуре МРК - 32 корреспондентских пункта на 5 континентах. Корпорация сотрудничает с рядом иностранных СМИ, обмениваясь с ними информацией и радиопрограммами.

Кроме радиовещания, Международное радио Китая имеет телевизионный канал, периодические печатные издания и Интернет-портал «CRI Online» (официально открыт в 1998 году). Это одно из наиболее популярных электронных СМИ КНР, крупнейший в стране комплексный многоязычный информационный портал, который имеет сайты на 61 языке мира. Сайт портала посещают пользователи из более 160 стран и регионов мира.

В мае 2008 года был создан первый (и пока единственный в Китае) интернет-сайт на украинском языке, который предлагает пользователям сети Интернет новости политики, экономики, культуры, а также полезную информацию для тех, кто собирается путешествовать Китаем.