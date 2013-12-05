Янукович пригласил китайский бизнес строить кольцевую дорогу вокруг Киева

Президент Украины Виктор Янукович пригласил китайский бизнес принять участие в строительстве кольцевой дороги вокруг Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил во время выступления на втором украинско-китайском бизнес-форуме в Пекине.

Янукович напомнил о первом инфраструктурном проекте, который внедряется при финансовой поддержке Китая и сегодня уже находится на стадии технической реализации, - строительстве "Воздушного экспресса", предполагающего организацию железнодорожного пассажирского сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь".

Президент пригласил китайскую сторону расширить сотрудничество.

Он назвал перспективным строительство участка кольцевой дороги вокруг Киева. "Успешная реализация этого проекта должна дать сигнал иностранным инвесторам относительно активизации участия в других многообещающих проектах и программах нашего государства", - сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, финансирование проекта «Воздушный экспресс» осуществляет Экспортно-импортный банк Китая. По словам главы Госинвестпроекта Владислава Каськива, первые пассажиры смогут воспользоваться новой железнодорожной веткой в начале 2015 года.

19 июня 2013 года Госинвестпроект получил официальное сообщение от Экспортно-импортного банка Китая об открытии финансирования Национального проекта «Воздушный экспресс».

Общая сумма кредита составляет 372 млн долл.

Кабинет министров Украины распоряжением №640 от 17 июля утвердил предварительное технико-экономическое обоснование составляющей Национального проекта «Воздушный экспресс» - «Городская кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Киева» и поручил Госинвестпроекту разработать условия и провести концессионный конкурс для его реализации.

Госинвестпроект должен разработать условия концессионного конкурса и подать его на утверждение Кабинета министров, предварительно согласовав их с Минэкономразвития, Минфином и Минюстом.

Согласно постановлению правительства, проект «Городская кольцевая автомобильная дорога» будет реализовываться с участием Международной финансовой корпорации (IFC).

Проектный участок городской кольцевой автомобильной дороги будет соединять столичное шоссе и трассу Киев - Харьков (М-03). Длина участка составит около 18 км. При этом автомобильная дорога будет составлять 11,5 км, эстакада - 6 км, мост через Днепр - 0,7 км. Количество полос будет по 2-3 в каждую сторону.