«Укрзализныця» расширит использование альтернативных источников энергии

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках комплексной государственной программы по энергосбережению в 2014 году планирует расширить использование солнечных батарей, являющихся альтернативным источником энергии, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, «Укрзализныця» запланировала на следующий год установить в крымских подразделениях Приднепровской железной дороги (ПЖД) три гелиосистемы - солнечные батареи, позволяющие максимально эффективно использовать солнечную радиацию в системах подогрева горячей воды, которые будут функционировать на станциях Джанкой, Керчь и Айвазовская.

Как отмечает служба строительно-монтажных работ и гражданских сооружений Приднепровской железной дороги, эта инновационная технология даст экономию в размере 16 тыс. грн в год.

По данным пресс-службы, солнечные батареи уже используются на Приднепровской и Одесской железных дорогах, в частности, осенью этого года ПЖД установила первую гелиосистему в Симферопольском строительно-монтажном эксплуатационном управлении, что позволит круглогодично автономно обеспечивать работников предприятия горячей водой. Кроме того, в Симферополе с 2011 года подобная гелиосистема эксплуатируется в локомотивном депо.

Согласно сообщению, использование альтернативных источников энергии в целях экономии энергоресурсов и собственных средств доказало свою эффективность и на предприятиях Одесской железной дороги: с 2003 года солнечные батареи функционируют для подогрева воды в локомотивном депо «Одесса-Застава 1». В 2005 году в депо «Арциз» 30 солнечных коллекторов заменили угольную котельную. А с 2007 года эта технология экономии энергоресурсов эксплуатируется в Херсонской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ.

Как отмечает пресс-служба, железные дороги страны также внедряют и другие инновационные технологии, в частности, развивают отраслевую телемедицину и повышают профессиональный уровень своих работников с помощью интернет-ресурсов.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская магистраль за 10 месяцев текущего года, благодаря внедрению на предприятиях магистрали целого комплекса энергосберегающих мероприятий, в частности и гелиосистем, сэкономила 3,777 тыс. тонн условного топлива на сумму около 15 млн грн.

Справка УНИАН. Гелиосистема - устройство для преобразования энергии солнечной радиации в другие, ресурсоэкономные в использовании виды энергии. Гелиоустановки применяют для нагревания и охлаждения воды и воздуха, сушки овощей и фруктов, опреснения воды, выработки электроэнергии и в других целях. Гелиоустановки являются экологически чистыми источниками возобновляемой энергии. По данным специалистов, при работе гелиосистем за полгода выбросы составляют 2,3 кг пыли, при этом отсутствует выброс угарного газа. Тогда как выброс в атмосферу от традиционных источников энергии составляют 467 кг пыли.