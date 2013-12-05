«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд Симферополь - Киев

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период зимних праздников назначила один дополнительный поезд, соединяющий столицу с Симферополем, а также увеличила количество рейсов дополнительного поезда, соединяющего Одессу с Ужгородом, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, согласно сообщению, дополнительный поезд № 282/281 сообщением Симферополь - Киев будет отправляться из Симферополя 27 декабря, а из столицы - 28 декабря. Поезд № 558/557 по маршруту Одесса - Ужгород, кроме ранее назначенных дат, будет отправляться из Одессы 9 и 10 января, а из Ужгорода - 10 и 11 января.

По данным пресс-службы, в целом на сегодняшний день на период новогодних и рождественских праздников «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на 12 дополнительных поездов.

Справка УНИАН. Железные дороги страны для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников будут использовать 3 521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов. Наиболее массовые перевозки ожидаются в период с 26 декабря по 13 января.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.