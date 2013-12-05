В Европе перестанут продавать автомобили Chevrolet

Концерн General Motors прекратит продажи автомобилей под маркой Chevrolet в Европе в конце 2015 года, передает Лента.ru со ссылкой на сообщение компании.

Вместо Chevrolet в GM намерены продвигать бренды Opel и Vauxhall, которые более знакомы европейцам.

Продажи Chevrolet в России и СНГ продолжатся, как и реализация в Старом Свете статусных моделей, подобных Chevrolet Corvette. Как отмечается в релизе GM, в настоящее время большинство Chevrolet, проданных в Европе, произведены в Южной Корее.

GM оценил затраты на изменение стратегии продаж в промежутке от 700 миллионов до миллиарда долларов. Расходы будут зафиксированы в четвертом квартале 2013 года и начале следующего года. Компания намерена индивидуально обсудить прекращение продаж Chevrolet с дилерами. Всего в Европе насчитывается около 1,9 тысячи продавцов Chevrolet.

По сведениям компании, Европа (без учета России и стран СНГ) не входит в первую пятерку рынков сбыта Chevrolet, уступая США, Китаю, Бразилии, России и Мексике.

Марка Chevrolet существует с 1911 года. GM вывел Chevrolet на европейский рынок в 2005 году. Тогда стратегия материнской компании предусматривала продажи в Европе модельного ряда корейского автопроизводителя Daewoo под американским брендом.