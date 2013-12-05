ЕС внес в "черный список" все авиакомпании Непала

Европейский союз запретил всем авиакомпаниям, базирующимся в Непале, осуществлять полеты над территорией 28 стран ЕС. Как заявил в четверг еврокомиссар по вопросам транспорта Сийм Каллас, таким образом был расширен так называемый "список небезопасных авиакомпаний", пишет ИТАР-ТАСС.

"Нынешняя ситуация в сфере безопасности полетов в Непале просто не оставляет нам выбора, кроме как поместить все авиакомпании республики в "черный список" безопасности полетов ЕС, - подчеркнул еврокомиссар. - Мы надеемся, что такие меры помогут существенно повысить безопасность полетов в сфере гражданской и грузовой авиации".

Настоящее дополнение стало 22-м в существующем "черном списке", который впервые был представлен Еврокомиссией в марте 2006 года. Тогда в него вошли 90 авиаперевозчиков, преимущественно из стран Африки.