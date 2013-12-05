Microsoft привлек на развитие 8 млрд долл. от размещения бондов

Одна из крупнейших в мире софтверных компаний Microsoft провела рекордную эмиссию корпоративных облигаций в долларах и евро на общую сумму более 8 млрд долларов США, сообщает агентство Bloomberg.

Microsoft выпустила долларовых облигаций на сумму 3,25 млрд долл. сроком погашения 5, 10 и 30 лет. Также компания провела эмиссию 8-летних и 15-летних бондов в евро в эквиваленте 4,8 млрд долл. (3,5 млрд евро).

Основная часть данного облигационного займа ориентирована на зарубежных инвесторов, в частности на европейских покупателей.

По данным Bloomberg, Microsoft заявила, что привлеченная выручка от продажи облигаций будет направлена на финансирование общих корпоративных целей.

Как сообщал УНИАН, в I квартале нового финансового 2013-2014 г., который завершился 30 сентября, чистая прибыль корпорации Microsoft выросла на 17% до $5,2 млрд, или 62 центов на акцию.

Справка УНИАН. Microsoft – одна из крупнейших ИТ-компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники. Штаб-квартира компании находится в городе Редмонд штат Вашигтон США. Штат сотрудников корпорации составляет порядка 90 тысяч человек.