Железные дороги Украины за 11 месяцев сократили среднесуточную погрузку на 1,7%

Железные дороги страны в январе-ноябре текущего года сократили среднесуточную погрузку вагонов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,7% - до 1,034 млн тонн грузов, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, среднесуточная погрузка за указанный период меньше планового показателя на 3,6%.

При этом среднесуточная погрузка в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилась на 5% - до 1,15 млн тонн, что на 1% больше плана, среднесуточная выгрузка также увеличилась на 1,6% - до 16,98 тыс. тонн, что на 0,3% меньше плана.

В то же время, в ноябре железные дороги страны ускорили оборот груженного вагона к плановому показателю на 9,1%, а оборот грузового вагона - на 0,7%. Средняя продуктивность вагона за этот период сократилась на 17,8% - до 4 560 т/км нетто, однако больше плана на 13,5%.

По данным пресс-службы, отмечается рост эффективности использования локомотивного парка, в частности, среднесуточная продуктивность локомотивного парка в ноябре увеличилась по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 0,9% - до 1 414 тыс. т/км брутто, что на 4,4% больше плана. При этом средний вес грузового поезда уменьшился на 0,6% - до 3 406 тонн, но при этом превысил плановый показатель на 1,2%.

Согласно сообщению, железным дорогам страны в ноябре текущего года удалось увеличить среднюю техническую скорость локомотивов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3% - до 45,2 км/ч, превысив план на 2%, среднюю участковую скорость - на 1,1 % - до 39,4 км/ч.

Кроме того, среднесуточный пробег локомотива в ноябре увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 3% - до 500 км, что на 5,9% больше плана.

Эксплуатационный грузооборот локомотивов в ноябре составил 32192,33 млн т/км брутто, общий эксплуатационный грузооборот - около 19473,9 млн т/км нетто, транзитные перевозки - 2738,55 млн т/км.

По данным пресс-службы, "Укрзализныця" в ноябре отправила по расписанию 100% грузовых поездов и 99,6% пассажирских, по графику последовало - 99% грузовых поездов и 97,6% пассажирских поездов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" за 11 месяцев 2013 года сократила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 404,8 млн тонн грузов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.