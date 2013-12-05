Морские порты Украины в ноябре увеличили перевалку грузов на 15%

Все морские порты Украины в ноябре 2013 года увеличили перевалку грузов по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 14,7% - до 15,1 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, объем переработки экспортных грузов в ноябре увеличился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 31% - до 11,5 млн тонн, тогда как объем переработки транзитных грузов сократился на 35% - до 1,9 млн тонн. Объем переработки импортных грузов в ноябре составил 1,5 млн тонн.

Кроме того, перевалка контейнеров в морских портах за указанный период составила 63,852 TEU (1 TEU - Twenty foot Equivalent Unit - эквивалент двадцатифутового контейнера – длиной 6,1 м и шириной 2,44 м).

Как сообщал УНИАН, все морские порты Украины в январе-ноябре сократили перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,6% - до 132,9 млн тонн.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Порты Крымского региона – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский. Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.