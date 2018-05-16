Вице-президент ассоциации «УкрАвтоПром»: В Украине отсутствуют условия для прихода мировых автопроизводителей

Автомобильная отрасль Украины переживает не самые лучшие времена. Наблюдается непрерывное падение производства и снижение спроса на внутреннем рынке. Кабмин решил реанимировать отрасль, внедрив спецпошлину и налог на утилизацию. Однако и это пока не помогло автомобилестроителям. Почему так произошло и, что нужно сделать для привлечения инвестиций в отрасль в интервью УНИАН рассказал Ефим Хазан, вице-президент ассоциации автопроизводителей «УкрАвтоПром», которая является одним из сторонников введения защитных мер.

- Ефим Зейликович, по данным ассоциации, производство автомобилей в Украине за 10 месяцев сократилось на 43%, тенденция снижения наблюдается в течение всего года. Скажите, что могло бы поспособствовать развитию автомобильной отрасли в Украине? Повлияет ли на ситуацию курс на евроинтеграцию?

- Я хочу, чтобы мы все понимали одну единственную вещь, куда бы мы не пошли, если Украина хочет иметь какое-то производство у себя, то это производство она должна создавать сама. И никто не будет этого делать за нас. Если мы хотим, чтобы к нам пришли мировые производители, то для них надо создать такие условия, чтобы им было это интересно. Если им не будет это интересно – они сюда не придут. Сейчас таких условий нет. Таким образом, для отрасли существует только два пути. Первый - создать условия для производителя и защитить внутренний рынок с таким расчетом, чтобы производить автомобили в Украине было намного выгоднее и интереснее, чем импортировать. И есть второй путь - не делать ничего. Производство автомобилей будет практически остановлено. Сюда будет интенсивнее идти импорт, но на каком-то этапе в Украину вернется автопром, когда, например, продукция какого-то бренда превысит параметр, при котором станет невыгодно ввозить. Тогда, может быть, организуется какая-то сборка, производство… Оно все будет, но - потом.

- В целом, конкурентноспособен ли украинский автопром?

- Наша автомобильная отрасль, в принципе, конкурентоспособна на внутреннем рынке.

- Что Вы имеете в виду?

- Да, могу сказать, что украинские автомобили с момента введения спецпошлины – лидеры продаж на украинском рынке. Это - факт. Наши автомобили поставляются в страны СНГ, где они тоже вполне конкурентоспособны – 97% нашего экспорта. Отечественные автомобили соответствуют Женевскому соглашению 1958 года.

Что касается внешних рынков, то отрасль конкурентоспособна в странах СНГ. Что касается рынка Европы, когда говорят «вот вам рынок в 500 миллионов человек» – нам нечего поставлять на него. Это связанно с тем, что по условиям парафированного Договора о свободной торговле между Украиной и ЕС, уровень локализации готового автомобиля, поставляемого в страны ЕС, должен составлять не менее 60% (имеется в виду уровень добавленной стоимости, который должен быть не ниже 60%). К сожалению, на сегодня наши предприятия не могут обеспечить, учитывая особенности расчёта, предусмотренного соглашением, уровень локализации. Поэтому нам необходим переходной период для решения этой проблемы.

- Какой у Вас автомобиль?

- У меня нет личного автомобиля уже давно. А служебный автомобиль – Chevrolet Epica 2005 года, произведенный на Запорожском автомобилестроительном заводе. Я считаю, что с учетом занимаемой должности, я не имею права ездить на автомобиле не украинского производства.

- Есть ли в таком случае смысл заниматься «возрождением» и последующим развитием автопрома?

- Скажу, что при 10% таможенной пошлине смысла создавать в Украине производство нет абсолютно никакого. Затраты, которые связаны со сваркой, окраской и сборкой, то есть, непосредственно с прямым производством автомобиля, составляют 7-8%. Если добавить еще проблемы поставки комплектующих, материалов, рабочей силы, чем тоже нужно заниматься, плюс сам процесс организации производства, то разница в 3% никому не нужна. Когда эта разница становится больше, тогда она становится интересной.

- А в каких условиях отрасль может стать интересной для предпринимателей и инвесторов?

- Если организовать барьер с высокой пошлиной (на сегодня 23% на легковые автомобили с объёмом двигателя свыше 1500 до 2200 см3 – ред.), тогда предприниматели уже начинают размышлять, что выгоднее: завозить или производить.

При этом необходимо учитывать, что для создания производства нужны серьезные инвестиции, а автомобильная отрасль - не та отрасль, которая является высокорентабельной. Никогда у нашей стране уровень рентабельности автоотрасли не превышал 10-12%, то есть, возврат денег очень нескорый…

- Чем же тогда может быть интересно автомобильное производство для государства?

- Прежде всего, автопром - интегрированное производство. Отрасль дает рабочие места, и она одна из немногих, которая находится посредине между материалами, комплектующими и сырьем, с одной стороны, и потребителем с другой. Если увеличивается производство, то и в сопутствующих отраслях наблюдается рост. Кроме того, это - достаточно технологичная отрасль, требующая высоких разработок.

Страны восточной Европы, например, решили развивать автопром. Они пошли на такие условия, которых у нас нет. Там дают подготовленную площадку с коммуникациями, кредитуют предприятия (фактически вкладывают деньги). Во время кризиса 2008 года многие страны бросились поддерживать автопром.

Бельгия, Голландия, Франция, Германия активизировали рынки. Создавались фонды, делались выплаты, стимулировалось потребление. На сегодня происходит падение рынка, так как эти программы закрыты. Так что единственный выход – активизация рынка.

Когда появляется продукт, нужна рабочая сила для его производства, когда рабочая сила загружена, она же получает зарплату и она же покупает продукт. Все просто. Украина - единственная из стран, имеющих автопроизводство, и которая ничего не сделала в период кризиса для защиты автопрома.

- Сколько может потребоваться инвестиций для модернизации автомобильной отрасли в Украине?

- По автосборочному производству ничего особо не нужно модернизировать. Проблема не в модернизации, а в том, что нам нужны новые модели автомобилей! То есть, продукт. В любой стране мира на изготовление какого-то продукта требуется лицензия. Она может стоить сотни миллионов… Для разработки новой конструкции автомобиля требуются серьезные инвестиции, которых у нас нет. Завод построить мало, но можно, хоть и не дешево. Но конструкция, технология, лицензия и ноу-хау - цифры другого уровня.

- То есть, отечественные автопредприятия способны производить продукцию европейского уровня?

- Конечно. При соблюдении технологии можно производить все, что угодно! Но для этого необходимо технологическое обеспечение. Это - не так просто, как кажется. К тому же необходима культура производства и квалифицированные кадры. С этим тоже сегодня в Украине проблема. На рынке есть автомобили, которые по потребительским свойствам не лучше отечественных, но они изготовлены в массовом порядке. А массовое производство всегда более высокотехнологично, менее затратное для производителя.

- Правильный ли вывод - отрасль находится на должном уровне?

- Не вся отрасль. Ведь для того, чтобы создать автомобиль, нужно три вещи: материалы, компоненты и сборка. Если со сборкой все более-менее, то производство материалов и компонентов надо создавать. В Украине нет, к примеру, автомобильного листа для производства кузовов легковых автомобилей. Мы - великая металлургическая страна, а этого не делаем, и делать пока не можем.

И опять же, для того, чтобы создать автопром, нужны очень серьезные инвестиции.

- Как отнеслась бы отрасль к приходу иностранного инвестора? Не проще ли потенциальному инвестору строить свои заводы, чем работать на базе существующих?

- Построить свои заводы можно. Вопрос другой - сколько это стоит? При этом в украинских условиях, когда дают площадку, которая обходится в три раза дороже, чем в восточной Европе, надо еще подумать, нужно ли это инвестору? Кроме того, в любой стране налогообложение является стимулом для развития производства, а у нас налогообложение - совсем не другое. Но инвестиции, конечно, нужны. И они вернулись бы.

- Что Вы можете рассказать по поводу перспектив автомобильной отрасли Украины на 2014 год?

- В первую очередь, мы надеемся, что в 2014 году удастся все-таки, и нам уже почти удалось, увеличить производство автотранспортных средств. Если в первом квартале у нас было колоссальное падение, то сегодня мы даже приближаемся к уровню прошлого года, а в следующем году мы надеемся выйти на рост объема производства транспортных средств и на увеличение продаж на внутреннем рынке. Для этого у нас действуют спецпошлина и экологический налог в той редакции. Также рассматривается концепция программы развития легкового автомобилестроения до 2020 года, реализация которой позволит создать собственную агрегатную базу. Если мы ее утвердим соответствующим образом, то будем реализовывать. Это, кстати то, что является основой для подъема всей отрасли.

Кроме того, правительством разрабатывается программа компенсаций гражданам Украины за сдачу в утилизацию транспортных средств, потерявших потребительские свойства. Мы ожидаем, что когда такое решение будет принято, появятся определенные средства в бюджете. Одним из источников, насколько я понимаю, будет экологический налог. Будут стимулы для роста продаж продукции украинского производства и развития производства. А если будет рынок, то и производство будет за ним тянуться.

- Предвидится ли рост импорта б/у автомобилей из Европы?

- У нас на сегодня высокая ставка акцизного сбора на б/у легковые авто, поэтому значительного роста на внутреннем рынке не будет. В этот список попадают не только те авто, которые ввозятся определенными категориями граждан без уплаты акцизного сбора. Таких авто - 4-6% регистраций. В основном это - легковые автомобили.

- Достаточно ли делает правительство для поддержания отрасли?

- Я могу сказать, что за последние 8-10 лет, в 2012 и 2013 годах, правительство включило производство колесных транспортных средств в число приоритетных направлений развития экономики, нашло возможность для его поддержки и создания условий для развития.

Олег Гратило (УНИАН)