В Одессе весь электротранспорт оборудовали системой GPS-навигации.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, завершился первый этап внедрения системы диспетчеризации горэлектротранспорта - устройства GPS-навигации установлены во всех трамваях и троллейбусах Одессы.

«Данные с датчиков позволяют диспетчеру видеть на большом экране местоположение каждого вагона. Кроме того, специальное программное обеспечение позволяет контролировать, в каком направлении двигается вагон, где и сколько простаивает. Данными устройствами оснащены и машины аварийного автотранспорта, что позволяет предприятию значительно экономить на горючем», - сообщили в управлении.

По словам директора коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» Дмитрия Полунина, в настоящее время внедрение системы находиться на этапе отладки.

«Пока мы не получаем аналитические данные, а в скором времени система заработает на полную мощность, что сделает работу электротранспорта еще эффективнее», - сказал Полунин.

Систему диспетчеризации одесского электротранспорта начали вводить осенью 2012 года.

Как сообщили УНИАН в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», ежедневно на маршруты города выходят до 250 единиц подвижного состава: 130-140 трамваев и 110 троллейбусов.