В Киеве с 22.00 будет ограничено движение по Южному мосту

В Киеве сегодня с 22.00 будет ограничено движение по Южному мосту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, с 22.00 работники КП «Киевавтодормост» начнут плановые работы по ремонту деформационного шва (выравнивающего прибора) на верховой стороне эстакадной части Южного мостового перехода через реку Днепр.

По этой причине движение автотранспорта во второй полосе движения (в направлении от просп. Бажана на Надднепрянское шоссе) частично ограничено.

Работы планируется завершить до 8.00 7 декабря.

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.