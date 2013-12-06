В Польше поезд Pendolino разогнался почти до 300 км/час

Варшава. Самый современный поезд в парке польского государственного железнодорожного холдинга РКР, Pendolino, в рамках тестовой езды развил рекордную для Польши скорость в 291 километров в час.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

"Тесты скорости - это один из элементов проверки, которую проводят каждый раз перед тем, как новый поезд вводить в эксплуатацию. Считается, что поезд должен развить скорость на 10% больше своей максимальной, с которой он будет ездить во время эксплуатации", - отметили в компании.

Пресс-служба напомнила, что для Pendolino этот показатель должен был составить 275 км/час, поскольку в Польше он сможет ездить со скоростью не более 250 км/час.

"Проверялось, в частности, как работает оборудование управления железнодорожным движением, работа тормозной системы ", - добавили в компании, информируя о проведенных тестах.

Поезд проверялся на 40-километровом участке Центральной железнодорожной магистрали - лучшей в Польше по качеству железнодорожных путей.

Как сообщал УНИАН, входящая в госхолдинг РКР, пассажирская PKP Intercity, планирует ввести в эксплуатацию поезда Pendolino в декабре 2014 года.

РКР потратила на покупку 20 составов Pendolino вместе с их сервисным обслуживанием в течение 17 лет 665 млн евро.

Закупленные поезда будут курсировать между крупнейшими городами в Польше, и, по оценкам PKP Intercity, позволят сократить время проезда на большинстве направлений на час, а в Гданьск на побережье Балтийского моря - более чем вдвое.

Справка УНИАН. Ряд экспертов критикуют покупку этих поездов, отмечая, что польская железнодорожная инфраструктура все равно не позволит ездить этим поездам больше 160 километров в час, а за средства контракта, по некоторым оценкам, можно было купить втрое больше обычных поездов, которые курсировали бы с практически одинаковой скоростью, как и Pendolino.

PKP Intercity заявляет, что контракт выгоден компании, поскольку позволит сэкономить значительные средства на эксплуатации поездов.