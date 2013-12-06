На железных дорогах Украины количество ДТП увеличилось на 6,4%

В Украине в январе-ноябре 2013 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4% - до 83 случаев, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, 75 происшествий произошло на железнодорожных переездах, 8 - на путях вне переездов.

Кроме того, количество погибших в ДТП за указанный период составило 20 человек и 24 травмированных.

"Вины железной дороги ни в одном из случаев не выявлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все ДТП произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения водителей автотранспорта при пересечении ими железнодорожных путей.

Как отмечает пресс-служба, с начала этого года "Укрзализныця" отмечает рост случаев хищений и повреждений имущества железных дорог по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,4% - до 245 случаев.

По данным пресс-службы, в 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

Как сообщал УНИАН, количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах железных дорог Украины за 2012 год возросло до 89, в том числе 79 ДТП произошло на переездах и 10 - на путях вне переездов.

Справка УНИАН. В Украине 5422 железнодорожных переезда. В частности, оборудованных автоматической переездной сигнализацией - 4168, переездов с дежурным - 1497, переездов с дежурным, которые также оборудованы автоматической переездной сигнализацией, - 1468.