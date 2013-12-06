Антимонопольный комитет Польши вернул PKP Cargo 20 млн долл. заплаченного штрафа

Варшава. Антимонопольный комитет Польши (UOKiK) вернул второму крупнейшему в Европе перевозчику грузов железнодорожным транспортом польской компании PKP Cargo почти 20 млн долл. уплаченного в 2009 году штрафа за нарушение конкуренции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Польский Антимонопольный комитет вернул средства в связи с решением Верховного суда, который признал неправомерным штраф для PKP Cargo за то, что компания отказывалась предоставлять свои услуги конкурентам со скидкой.

"Решение UOKiK поддержали другие вышестоящие инстанции, поэтому кампания PKP CARGO заплатила штраф и подала кассационную жалобу в Верховный суд", - отметила пресс-служба.

Суд признал правоту компании в начале октября текущего года, а деньги на ее счет поступили на этой неделе.

"Мы рады, что наши аргументы убедили суд. Сложно переоценить значение этого решения, поскольку оно имеет системный характер для всей базы решений UOKiK и позитивно повлияет на практику антимонопольный расследований", - отметил и.о. главы правления компании Адам Пурвин.

Справка УНИАН. PKP Cargo, которая в последние годы прошла реструктуризацию, является самой успешной из всех входящих в государственный железнодорожный холдинг РКР компаний.

Правительству Польши в октябре текущего года удалось продать менее 50% пакета компании на Варшавской фондовой бирже за почти 0,5 млрд долл.

В прошлом году PKP Cargo получила чистую прибыль в объеме 86 млн долл. после рекордной за всю свою историю 130 млн долл. чистой прибыли в 2011 году.

В прошлом году выручка компании составила более 1,6 млрд долл.