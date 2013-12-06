Facebook снова обвиняют в уклонении от налогов

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook столкнулась с новыми дискуссиями о своих налоговых взносах после того, как стало известно о том, что компания направила примерно £645 млн (1 GBP/1 USD = 1.6353), заработанных в Великобритании и на других зарубежных рынках, в налоговую гавань Каймановых островов в прошлом году, передает Газета.ru со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, Facebook использует дочернюю компанию в Ирландии для сбора доходов от рекламы со всего мира. Счета в Дублине показывают, что международная прибыль в 2012 году поднялась до £1,5 млрд по сравнению с £840 млн в 2011 году. Однако ирландское правительство собрало только £4,4 млн налога от крупнейшей в мире социальной сети в прошлом году.

Используя сложную сеть дочерних компаний в налоговых структурах, Facebook зарабатывает большую часть денег за пределами внутреннего рынка. Компания тратит огромные суммы на рекламу в интернете, однако большая часть доходов остается недоступной для налоговых органов. Тем не менее представитель Facebook заявил, что компания выполняет все корпоративные обязательства, в том числе связанные с отчетами компании и налогообложением.