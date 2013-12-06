"Укрзализныця" ввела электронный билет на ночной поезд Одесса - Харьков

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») расширила сферу действия электронных билетов еще на один ночной поезд № 60/59 сообщением Одесса - Харьков, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, пассажирам с электронными билетами не нужно обращаться в кассы, а с самостоятельно сделанной распечаткой следовать прямо на посадку.

Как напоминает пресс-служба, все электронные билеты имеют статус расчетного документа - фискального чека, что позволит использовать этот документ в качестве отчетности о командировке.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время существует возможность оформить электронный билет на скоростные поезда «Интерсити+», соединяющие столицу с Харьковом, Львовом, Донецком, Днепропетровском, Запорожьем; Симферополь с Донецком и Харьковом, а также еще на 16 ночных поездов.

Ранее "Укрзализныця" сообщила, что к концу текущего года эта услуга будет доступна на 80 поездов внутреннего сообщения.

С момента введения новой услуги 5 февраля 2013 года железные дороги страны продали более 248 тыс. электронных билетов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.